Erbakan'ın oğlu Karamollaoğlu'yla aynı fikirde değil: 60 yıl sonra ülkenin başına CHP'li cumhurbaşkanı getirmeyin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, ''Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Temel Karamollaoğlu: Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu

FATİH ERBAKAN'DAN MUHALEFETE CHP ÇAĞRISI

Saadet Partisi'nden ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ni kuran Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın ise, Karamollaoğlu'yla aynı fikirde olmadığı görüldü.

Karamollaoğlu'yla yakın zamanlarda CHP ile ilgili muhalefet partilerine çağrıda bulunan Erbakan, "İttifakın içerisindeki özellikle 5 partiye tekrar çağrımızı yineliyoruz. Burada, bu masanın içerisinde bulunup 60 sene sonra Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın." diye konuştu.

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