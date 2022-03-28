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Gündem Erbakanın oğlu Karamollaoğluyla aynı fikirde değil 60 yıl sonra ülkenin başına CHPli cumhurbaşkanı getirmeyin
POLİTİKA

Erbakan'ın oğlu Karamollaoğlu'yla aynı fikirde değil: 60 yıl sonra ülkenin başına CHP'li cumhurbaşkanı getirmeyin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu" açıklaması siyasette tartışmalara neden oldu. Bu sözler, akıllara geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın" diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erbakanın oğlu Karamollaoğluyla aynı fikirde değil: 60 yıl sonra ülkenin başına CHPli cumhurbaşkanı getirmeyin
Temel Karamollaoğlu - Fatih Erbakan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, ''Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi'' ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu
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Temel Karamollaoğlu: Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu

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Saadet Partisi'nden ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ni kuran Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın ise, Karamollaoğlu'yla aynı fikirde olmadığı görüldü.

Karamollaoğlu'yla yakın zamanlarda CHP ile ilgili muhalefet partilerine çağrıda bulunan Erbakan, "İttifakın içerisindeki özellikle 5 partiye tekrar çağrımızı yineliyoruz. Burada, bu masanın içerisinde bulunup 60 sene sonra Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu: Necmettin Erbakan hoca hayatta olsa tereddütsüz CHP ile birlikte olurdu
OYNAT 00:35
Temel Karamollaoğlu: Necmettin Erbakan hoca hayatta olsa tereddütsüz CHP ile birlikte olurdu
Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Bugün Necmettin Erbakan olsa, CHP ile birlikte olur muydu?' sorusuna, 'Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle birlikte olurdu.' yanıtını verdi.

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