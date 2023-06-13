Erdoğan ve Aliyev’i ayağa kaldırdı: Azerin o türkünün sözlerini böyle değiştirdi

Azerin'in söylediği 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayakta alkışladı.
Azerbaycan’ın ünlü ses sanatçısı Azerin, Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte sesiyle özdeşleşen ‘Çırpınırdın Karadeniz’ türküsünü söyledi.
Bayrağı türküde de Karabağ'a astı
Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev türkünün finalinde Azerin’i ayakta alkışladı.
1914'te yazıldı
Çırpınırdın Karadeniz şiiri, 1914 yılında Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesini heyecanla takip eden Azerbaycan şairi Ahmet Cevat Hacıbeyli tarafından yazıldı.
Nuri Paşa'nın ordusuna bestelendi
Şiir, 1918 yılının başlarında ünlü Azerbaycan bestecisi ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından, Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusunun Azerbaycan Türklerini soykırımdan kurtarmak amacıyla Azerbaycan'a gönderilmesine atfen bestelendi.