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Erdoğan ve Aliyev’i ayağa kaldırdı: Azerin o türkünün sözlerini böyle değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ikinci yurt dışı gezisini bugün Azerbaycan'a yaptı. Azerbaycan’ın ünlü ses sanatçısı Azerin, Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte sesiyle özdeşleşen ‘Çırpınırdın Karadeniz’ türküsünü söyledi. Azerin, türkünün "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, Karabağ’ın 30 yıl sonra işgalden kurtarılmasının nişanesi olarak, "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" şeklinde değiştirerek okudu.

Ersin Çelik
01:01 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Azerin'in söylediği 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayakta alkışladı.

Azerin'in söylediği 'Çırpınırdın Karadeniz' şarkısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayakta alkışladı.

Azerbaycan’ın ünlü ses sanatçısı Azerin, Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte sesiyle özdeşleşen ‘Çırpınırdın Karadeniz’ türküsünü söyledi.

Bayrağı türküde de Karabağ'a astı

Sanatçı Azerin, türkünün "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, Karabağ’ın 30 yıl sonra işgalden kurtarılmasının nişanesi olarak, "Azerbaycan bayrağını,
Karabağ'da asmışız biz
" şeklinde değiştirerek okudu.

Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev türkünün finalinde Azerin’i ayakta alkışladı.

1914'te yazıldı

Çırpınırdın Karadeniz şiiri, 1914 yılında Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesini heyecanla takip eden Azerbaycan şairi Ahmet Cevat Hacıbeyli tarafından yazıldı.

Nuri Paşa'nın ordusuna bestelendi

Şiir, 1918 yılının başlarında ünlü Azerbaycan bestecisi ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından, Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusunun Azerbaycan Türklerini soykırımdan kurtarmak amacıyla Azerbaycan'a gönderilmesine atfen bestelendi.

Azerin Bakü'de Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev ayakta alkışladı
Azerin Bakü'de Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ikinci yurt dışı gezisini bugün Azerbaycan'a yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı. Buradaki etkinlikte, daha önce coşkuyla söylediği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüyle hafızalara kazınan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, aynı türküyü bir kez daha seslendirdi. Salonda büyük bir coşkuya neden olan, tüyleri diken diken eden Azerin'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı. Öte yandan türkünün son bölümündeki "Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" mısralarını, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diye okuyan Azerin büyük beğeni topladı.


#Azerin
#Çırpınırdı Karadeniz
#Azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
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