Erdoğan ve Aliyev’i ayağa kaldırdı: Azerin o türkünün sözlerini böyle değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ikinci yurt dışı gezisini bugün Azerbaycan'a yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı. Buradaki etkinlikte, daha önce coşkuyla söylediği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüyle hafızalara kazınan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, aynı türküyü bir kez daha seslendirdi. Salonda büyük bir coşkuya neden olan, tüyleri diken diken eden Azerin'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı. Öte yandan türkünün son bölümündeki "Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" mısralarını, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diye okuyan Azerin büyük beğeni topladı.