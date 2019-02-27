Gündem Erdoğana sürpriz doğum günü
İSTANBUL

Erdoğan’a sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dün önce evinin önünde ardından havalimanında sürpriz doğum günü yapıldı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, doğum günü pastası kesti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, doğum günü pastası kesti.

Dün 65 yaşına giren Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki evinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na giderken pasta ve çikolatayla bekleyenlerin yanında makam aracını durdurdu. Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına da ikram etti. İkinci sürpriz ise havaalanında sanatçılar tarafından yapıldı.

Giresun’daki miting için havalimanına giden Erdoğan’a aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, doğum günü pastası kesti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından 'Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım' mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti: 'Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla.'
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