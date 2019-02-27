Erdoğan’a sürpriz doğum günü

Dün 65 yaşına giren Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki evinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na giderken pasta ve çikolatayla bekleyenlerin yanında makam aracını durdurdu. Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına da ikram etti. İkinci sürpriz ise havaalanında sanatçılar tarafından yapıldı.

Giresun’daki miting için havalimanına giden Erdoğan’a aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, doğum günü pastası kesti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.