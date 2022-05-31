Erdoğan’dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu’na tepki: Darbeci zihniyetin yansıması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığında düzenlenen Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, TBMM adına görev yapan Sayıştay’ın tüm mensuplarının üstlendikleri sorumlulukları hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olduğundan şüphe duymadığını belirtti. Erdoğan, Anayasa’ya göre yargı yetkisi ile donatılmış yüksek denetim organı olan Sayıştay’ı 2006 ve 2010 yıllarında çıkardıkları kanunlarla daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

20 YILDA BİR ASIRLIK YOL KAT ETTİK

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra da Sayıştay’ın denetim alanını genişletmeyi, imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Türkiye’nin, demokrasi ve kalkınma sürecinde geçen 20 yılda bir asırlık yol kat ettiğini ifade eden Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere, diplomasiden savunma sanayisine kadar her alanda bu devrimlerin somut neticelerini görmenin mümkün olduğunu belirtti.

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KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ

Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekle görevli insanları tehdit etmenin ve gücünü milli iradeden alan iktidara direnmeye çağırmanın, faşist ve darbeci zihniyetin yansıması olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kamu hizmetlerinin, yatırımların, üretimin, istihdamın tıkanmasından kimin fayda göreceğini düşündüğümüzde, izlenen taktiğin gerisindeki sinsi amaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır.” dedi.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yılda bir asırlık yol kat ettik Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardır. Türkiye'nin demokrasi sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar' dedi. BiP'te paylaş

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İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Bunları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Biz, işimize bakacağız. Cumhurbaşkanından memuruna kadar yönetim sorumluluğu üstlenen herkesle birlikte ülkeye daha hangi eserleri, insanımıza daha hangi hizmetleri kazandırabileceğimizin gayreti içinde olacağız. Dünyanın ve bölgemizin köklü bir değişim sancısı içinde olduğu bir dönemde hepimize düşen görev, kısır tartışmalarla vakit kaybetmek değil, Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaktır. Sayıştay’ımızın her bir mensubunun da bu anlayışla hareket ettiğine ve edeceğine yürekten inanıyorum.” Sayıştayın 160’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in şahsında kurumun bütün mensuplarına başarılar diledi.