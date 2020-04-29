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Gündem Erdoğandan polis kurşunuyla ölen Suriyeli gencin ailesine taziye mesajı
İSTANBUL

Erdoğan'dan polis kurşunuyla ölen Suriyeli gencin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Önceki gün Seyhan ilçesinde polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören 18 yaşındaki Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan genç havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hemdan'ı vuran tabancayı ateşleyen polis memuru F.K. ise tutuklandı.

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Suriye halkına selam gönderdi

Büyük tepki toplayan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gencin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüştü. Hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani’ye Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı, dün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etti.

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