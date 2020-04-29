Erdoğan'dan polis kurşunuyla ölen Suriyeli gencin ailesine taziye mesajı

Önceki gün Seyhan ilçesinde polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören 18 yaşındaki Ali Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan genç havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. İkinci kez açılan ateşle göğsünden vurulan Hemdan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hemdan'ı vuran tabancayı ateşleyen polis memuru F.K. ise tutuklandı.

GÜNDEM 'Dur' ihtarına uymayan Suriyeli Ali'nin ölümüne neden olan polis: Yere düşerken silahım ateş aldı

Suriye halkına selam gönderdi

Büyük tepki toplayan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gencin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüştü. Hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani’ye Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı, dün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da ifade etti.