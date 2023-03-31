Erdoğan’ın adaylığına engel yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi. “14 Mayıs’taki seçimlere dört cumhurbaşkanı adayı ile gidilecek” ifadelerini kullanan Yener şöyle konuştu: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin ve Tayyip Erdoğan’ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş, aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa’nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir.”