Erdoğan’ın adaylığına engel yok

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi. “14 Mayıs’taki seçimlere dört cumhurbaşkanı adayı ile gidilecek” ifadelerini kullanan Yener şöyle konuştu: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin ve Tayyip Erdoğan’ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş, aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa’nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir.”