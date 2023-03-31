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Erdoğan’ın adaylığına engel yok

Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularına gelen itirazları karara bağladıklarını söyleyen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itirazların reddedildiğini açıkladı. 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonu Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nı Sinan Oğan, Memleket Partisi'ni Muharrem İnce temsil edecek.

04:00 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini söyledi. “14 Mayıs’taki seçimlere dört cumhurbaşkanı adayı ile gidilecek” ifadelerini kullanan Yener şöyle konuştu: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin ve Tayyip Erdoğan’ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş, aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa’nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir.”



#Seçim
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#YSK
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