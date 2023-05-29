Erdoğan'ın tarihi zaferini hazmedemeyen Batuhan Boz yaptığı paylaşımla hakaret ve küfürler savurdu

Katıldığı Youtube programıyla tanınan Batuhan Boz, Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından kin kustu.
Türkiye, geçtiğimiz gün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan galibiyetle ayrılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.
Vatandaşlar zaferi kutladı
Erdoğan'ın seçimlerden galibiyetle ayrılmasının ardından binlerce seçmen zaferi kutlamak üzere meydanlara akın etti. Seçim zaferini kutlayan seçmenlerin sevinç gösterileri, Youtube'de yayınlanan bir programla tanınan Batuhan Boz'u rahatsız etti.
AK Parti seçmenine kin kustu
Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Boz, kutlama yapan AK Parti seçmenine küfür ve hakaretler savurdu. Yenilgiyi hazmedemeyen Boz, şunları söyledi: