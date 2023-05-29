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Erdoğan'ın tarihi zaferini hazmedemeyen Batuhan Boz yaptığı paylaşımla hakaret ve küfürler savurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından muhalefet destekçileri sosyal medyada skandal paylaşımlara imza attı. Youtube'de yayınlanan bir programla tanınan Batuhan Boz, Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi üzerine bir paylaşım yaparak AK Parti seçmenine hakaret ve küfürler savurdu. Yenilgiyi hazmedemeyen Boz, " Bu toplum bağnazlığa aşık. Yobazlığa aşık. Geri kafalılığa aşık." sözleriyle kin kustu.

15:51 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Katıldığı Youtube programıyla tanınan Batuhan Boz, Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından kin kustu.

Katıldığı Youtube programıyla tanınan Batuhan Boz, Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından kin kustu.

Türkiye, geçtiğimiz gün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan galibiyetle ayrılarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.

Vatandaşlar zaferi kutladı

Erdoğan'ın seçimlerden galibiyetle ayrılmasının ardından binlerce seçmen zaferi kutlamak üzere meydanlara akın etti. Seçim zaferini kutlayan seçmenlerin sevinç gösterileri, Youtube'de yayınlanan bir programla tanınan Batuhan Boz'u rahatsız etti.



AK Parti seçmenine kin kustu

Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Boz, kutlama yapan AK Parti seçmenine küfür ve hakaretler savurdu. Yenilgiyi hazmedemeyen Boz, şunları söyledi:

"Bir şey söyleyeyim mi? Şu seslere bak, şu kornalara bak. Cehalet akıyor. Atatürk'ün hiçbir değeri kalmamış kardeşim bu toplumda. Bu toplum bağnazlığa aşık. Yobazlığa aşık. Geri kafalılığa aşık. Bilime değil. İlime değil hiçbir şeye değil. Cumhuriyetin, demokrasinin, Atatürk'ün ilkelerinin hiçbir kıymeti, önemi bu toplumda kalmamış kardeşim. Bokunuzda boğulun diyeceğim. Ama yine de benim vatanım, benim ülkem, benim bayrağım yine bir şey olursa mücadele edecek olan benim. Savaşacak kişi benim. Müziğiniz ... girsin ... oğulları. Anladınız mı? Bu kadar yani başka hiçbir şey demiyorum yani. Ulan Atatürk'ün sayesinde veriyorsunuz bu oyları."

#Batuhan Boz
#seçim
#Kılıçdaroğlu
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