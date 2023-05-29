Erdoğan'ın tarihi zaferini hazmedemeyen Batuhan Boz yaptığı paylaşımla hakaret ve küfürler savurdu

"Bir şey söyleyeyim mi? Şu seslere bak, şu kornalara bak. Cehalet akıyor. Atatürk'ün hiçbir değeri kalmamış kardeşim bu toplumda. Bu toplum bağnazlığa aşık. Yobazlığa aşık. Geri kafalılığa aşık. Bilime değil. İlime değil hiçbir şeye değil. Cumhuriyetin, demokrasinin, Atatürk'ün ilkelerinin hiçbir kıymeti, önemi bu toplumda kalmamış kardeşim. Bokunuzda boğulun diyeceğim. Ama yine de benim vatanım, benim ülkem, benim bayrağım yine bir şey olursa mücadele edecek olan benim. Savaşacak kişi benim. Müziğiniz ... girsin ... oğulları. Anladınız mı? Bu kadar yani başka hiçbir şey demiyorum yani. Ulan Atatürk'ün sayesinde veriyorsunuz bu oyları."