Erdoğan Malcolm X’in izinde

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965’te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önceki günkü buluşmasını anlattı. Şahbaz, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti “Özellikle insan onuru, merhamet ve toplumsal adalet adına konuşan böyle bir liderle bir araya gelmek, benim için büyük onurdur” ifadeleriyle dile getirdi. Türklerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu belirten Şahbaz, “Türk halkı gerçekten kibardır, insanların renkleri, cinsiyetleri veya başka şeyleriyle ilgilenmezler” dedi.

TÜRKİYE’NİN TAVRI DÜNYAYA ÖRNEK

Türkiye’nin insani yardım çabalarına da değinen Şahbaz, “Bir ülkenin 3,5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar var” diye konuştu. Şahbaz, Türkiye deyince aklına kapılarını düşkün insanlara açmış bir ülke geldiğini ve Türkiye’nin savaş mağdurlarına gösterdiği muamelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Malcolm X

BABAMIN MİRASINI TEMSİL EDİYOR

Babası Malcolm X’in fikri mirasının ileriye taşınması ve korunmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Şahbaz, “Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan dem vuruyor. Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra’nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu.”