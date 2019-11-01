Ergenekon davası düştü

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yüce Divan sıfatıyla, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine karar verdi. 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün yargıda etkin olduğu dönemde başlatılan Ergenekon soruşturması kapsamında 6 Ocak 2012'de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Hakkında dava açılan Başbuğ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce müebbet hapse çarptırıldı.
26 AY CEZAEVİNDE KALDI
Karara itiraz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay'a taşındı. Bu süreçte Başbuğ, AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Yüksek Mahkeme'nin ihlal kararı vermesi üzerine Başbuğ, 26 ay cezaevinde kaldıktan sonra 7 Mart 2014'te tahliye edildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 21 Nisan 2016'da yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına hükmetti.
YARGILAMA İZNİ İSTENDİ
Bozma kararının ardından dosya İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme de Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararı uyarınca görevsizlik kararı vererek Başbuğ ve 18 sanık hakkındaki dosyayı, Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli AYM'ye gönderdi. AYM Genel Kurulu, 12 Ekim 2017'de yargılama için Başbakanlık'tan izin isterken, diğer 18 sanıkla ilgili dosyanın ise ayrılmasına karar verdi. Başbakanlık kapanınca talep Cumhurbaşkanlığı’na gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM'nin Başbuğ hakkındaki 'soruşturma izni talebi'nin işleme konulmamasına karar verdi. AYM Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla Başbuğ hakkındaki dosyayı görüşmek için dün toplandı.
MUHAKEME ŞARTI YOK
- Yüksek Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı incelemede, Başbuğ hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Böylece Başbuğ hakkındaki dosya kapanmış oldu.