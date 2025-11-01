Yeni Şafak
Erzincan'da 42 kişi yakalandı: Firari hükümlüler cezaevine gönderildi

Erzincan'da 42 kişi yakalandı: Firari hükümlüler cezaevine gönderildi

1/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
AA
Erzincan’da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Erzincan’da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Erzincan’da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



