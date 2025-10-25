Yeni Şafak
Erzincan’da dedektör köpeği hera, 11 bin 600 kaçak ürünü yakalattı

11:2725/10/2025, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen kaçak ürünler.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda dedektör köpeği Hera’nın hassas burnu sayesinde iki otobüste toplam 11 bin 600 adet kaçak elektronik sigara, kartuş ve 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Erzincan genelinde çalışmalarını yoğunlaştıran KOM Şube Müdürlüğü personeli, durumundan şüphelendiği iki otobüs üzerinde inceleme başlattı. Otobüslerde arama yapılmadan önce devreye giren dedektör köpeği Hera, valiz ve kolilere tepki verdi. Hera’nın tepkisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü personelince yapılan detaylı aramada, kaçak ürünler gizlendikleri yerden çıkarıldı. Yapılan aramalarda; bin 100 adet elektronik sigara, 3 bin 500 adet elektronik sigara kartuşu, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda 11 bin 600 adet kaçak malzeme ele geçirildi.


Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden F.E. isimli şahıs tutuklanırken, H.İ.Ç. ve T.K. isimli şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

