Erzincan’da dedektör köpeği hera, 11 bin 600 kaçak ürünü yakalattı

Erzincan genelinde çalışmalarını yoğunlaştıran KOM Şube Müdürlüğü personeli, durumundan şüphelendiği iki otobüs üzerinde inceleme başlattı. Otobüslerde arama yapılmadan önce devreye giren dedektör köpeği Hera, valiz ve kolilere tepki verdi. Hera’nın tepkisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü personelince yapılan detaylı aramada, kaçak ürünler gizlendikleri yerden çıkarıldı. Yapılan aramalarda; bin 100 adet elektronik sigara, 3 bin 500 adet elektronik sigara kartuşu, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda 11 bin 600 adet kaçak malzeme ele geçirildi.