Dünyanın öbür ucundan Erzincan'a: Brezilya meyvesi tespih oluyor

09:0128/10/2025, Salı
IHA
Erzincanlı tespih ustası Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesini bin bir zahmetle işleyerek göz alıcı tespih ve takılara dönüştürüyor. El emeği tespihler, yurt içi ve yurt dışında koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.

Erzincan’ın tek tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya’dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. 

Aydın, Erzincan merkezde 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Daha sonra tespih üreten ve siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, tespih sanatı ve nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti. Aydın’ın elinde bir tanesi bin bir zahmet ve emekle işlenen rengarenk tespihler, göz kamaştırıyor.

"Kuka ağacının meyvesinden yapılan tespihler ilgi görüyor"


Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan’da yapılan tespihler yurt dışından da ilgi görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı. 

Aydın, "Kuka, Brezilya’da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi. 

"Piyasada değeri 100 bin lirayı bulan Osmanlı döneminden kalma tespihler var"


Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" ifadelerini kullandı.

