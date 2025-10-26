Yeni Şafak
Erzincan'da araç takla attı: İkisi çocuk 4 kişi yaralandı

09:0826/10/2025, Pazar
Kazada araçta bulunan 2 yetişkin ile 2 çocuk yaralandı.
Kazada araçta bulunan 2 yetişkin ile 2 çocuk yaralandı.

Erzincan-Gümüşhane kara yolunda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 61 AFR 085 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 2 yetişkin ile 2 çocuk yaralandı.

Ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Erzincan
#Gümüşhane
#Kaza
