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Eş-dost meclisi

CHP'de yönetim değişmesine rağmen belediye meclis listelerinde 'hısım-akraba' geleneği sürdü. İmamoğlu'nun yeğeni Ufuk İnan, Avcılar'dan, 2019 kampanya ekibinden Necati Özkan'ın ablası Çankaya listesinde yer aldı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:26 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ufuk İnan, Ekrem İmamoğlu, Suna Gürsoy, Aykut Canikli.
Ufuk İnan, Ekrem İmamoğlu, Suna Gürsoy, Aykut Canikli.

Mayıs seçimlerinde ve kurultay sürecinde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili ve delege adaylarını belirlerken, 'hısım-akraba' gözetmesini eleştirerek lider seçilen Özgür Özel de il meclisi adaylarının belirlenmesinde benzer bir kriterle hareket etti. CHP'nin önceki gün il seçim kuruluna teslim ettiği listelerdeki bazı isimler dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni Ufuk İnan, Avcılar'dan, 2019 kampanya ekibinden Necati Özkan'ın ablası Suna Gürsoy, Çankaya'dan aday gösterildi. Ümraniye'den aday olan Haluk Baran Demirel'in Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in damadı, Maltepe'den aday olan Gültekin Özdemir'in CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ortağı, İzmir Bayraklı'dan aday olan Mehmet Cengiz Sarıoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yeğeni olduğu ifade edildi.

ŞOFÖRÜ ADAY OLDU

Kadıköy'den aday olan Sami Can Okakın'ın Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun'un eşi olduğu bildirildi. Şişli'den aday olan Ozan Özgür Doğru, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset kumpasından hapis yatıyor. Bayraklı'dan aday olan Mert Yaşar’ın, PM üyesi Hüseyin Yaşar'ın oğlu, Çankaya'dan aday olan Tutku Kurt Baykurt’un, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı, Ankara'dan aday olan Ferizan Fırat’ın, PM üyesi Ali Haydar Fırat'ın abisi, Anıl Çetin’in Hikmet Çetin'in yeğeni, Aykut Canikli'nin ise Murat Karayalçın'ın şoförü olduğu bildirildi. Öte yandan İYİ Parti'den istifa ile gelenlerden Oğuz Sarul, Ataşehir'den, Bora Kılıç, Çekmeköy'den, Sinan Gümüş Avcılar'dan, Yakup Fındık Ümraniye'den aday gösterildi.



#siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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