Eş-dost meclisi

İstanbul’un Sarıyer ilçesi CHP için krize dönüştü. Yeniden aday gösterilmediği için bağımsız aday olan Belediye Başkanı Şükrü Genç, partide Özel’i aşan bir irade olduğunu ima etti. Özel’in kendisine “Başkanım seni çok seviyoruz. Ekrem Başkan da seviyor ama bunu aşamadık” dediğini belirten Genç, “Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir?” diye sordu.