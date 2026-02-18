Yeni Şafak
Esenler Belediyesi gönüllere dokunacak

Neslihan Önder
04:0018/02/2026, Çarşamba
1. 500 çocuğa bayramlık giyim desteği sağlanacak.
İstanbul Esenler Belediyesi, Ramazan ayını bu yıl da paylaşma, dayanışma ve gönül birliği anlayışıyla idrak edecek. “Ramazan Rahmettir” teması kapsamında; sıcak yemek uygulamaları, iftar organizasyonları, sosyal destek hizmetleri ve çeşitli etkinliklerle Ramazan’ın ruhu ilçenin dört bir yanına taşınacak. Ramazan etkinliklerinin kalbi bu yıl da Dörtyol Meydanı’nda atacak. Meydan düzenlemesiyle birlikte memleket dernek stantları, ana sahne etkinlik alanı, otağ alanı ve çocuk etkinlik alanları kurulacak. Sosyal destek çalışmaları çerçevesinde; 120 bin adet alışveriş kartı, 7 bin gıda kumanyası, binlerce çölyak gıda paketi ve çocuk gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca 1. 500 çocuğa bayramlık giyim desteği sağlanacak.



