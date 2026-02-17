Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a özel 'Alo İftar' hizmeti

Esenler Belediyesi ‘Ramazan Rahmettir’ temasıyla hazırladığı Ramazan ayı etkinlik ve sosyal destek programını düzenlediği toplantıyla tanıttı.
Esenler Belediyesi, “Ramazan Rahmettir” temasıyla hazırladığı Ramazan ayı etkinlikleri ve sosyal destek programını düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyurdu. Tanıtım toplantısında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin artırıldığını belirterek “Alo İftar” hattının bu yıl da devrede olacağını açıkladı. Günlük yoğunluk nedeniyle iftar hazırlayamayacak vatandaşlar için uygulamanın önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade eden Göksu, “Vakit bazen bizi kovalar, bazen biz vakti kovalarız. İftarını hazırlayamayan vatandaşlarımız Alo iftar hattını aradığında, akşam evine dört kişilik yemek ulaştıracağız” dedi.
Esenler Belediyesi Dayanışma ve İyileştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan ayı boyunca ilçede hayata geçirilecek sosyal yardımlar, iftar organizasyonları ve kültürel etkinlikler paylaşıldı.
'150 bin kişiye iftar vereceğiz'
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,
“Ramazan bizim inancımızda aslında bizi yaratan Cenabıhakk'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın, akıl sahibi olmanın, gereğini yapmanın en önemli amelidir. Bunun içindir ki Ramazan geldiği anda iklimiyle beraber gelir. Ramazanın ruhunu ve iklimini evlerimizde hissederiz, sokağımızda hissederiz, caddemizde, esnafımızda hissederiz. Ramazan'ın kendi manevi iklimine, kendi ruhi iklimine uygun bir şekilde her birimiz hazırlıklarımızı, donanımlarımızı yaptık. Esenler'de toplam 150 bin iftar vereceğiz. Bu sene iftar saati kısmı olarak trafiğin yoğun saatine geldiği için çorba çeşmelerimizde 120 bin bardak çorba dağıtımı planlıyoruz. Bu büyük şehirde telaşe var. Vakit bazen bizi kovalar, bazen biz vakti kovalarız. Vakti kovalayanlar ve o gün iftarını hazırlayamayanlar için Alo iftar hattımız devrede olacak. Hanımefendi bugün iş yoğunluğuyla iftarını hazırlayamadı. Alo iftar hattını aradığında akşam onun evine dört kişilik yemeği götüreceğiz”
diye konuştu.
'Bin haneye iftar yemeği gidecek'
Eve teslim iftar projesini anlatan Göksu,
“Bizim inancımızda iftarın bir özelliği vardır. İftar sadece fakirler için yapılan bir ikram değildir. Peygamber Efendimiz oruçluyu iftar ettirin diyordu. Biz de Esenler’de tespit ettiğimiz yaklaşık bin hanede her akşam iftar sofrası kuracağız. Üçüncüsü aşevimiz zorunlu hallerde aynı anda 120 bin kişiye iftar çıkartabilen yemek çıkartabilen bir aşevi. Aynı zamanda her akşam burada her mahalleden iftar yapmak isteyen, ihtiyacı olan kardeşlerimizi ücretsiz, gönüllü olarak burada ağırlayacağız. Esenler çok genç bir nüfusa sahip. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz için her gün Esenler'den yüz gencimizi alıp İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla buluşturup akşam o tarihi ve kültürel dokusunun altında iftar yapıp tekrar evlerine getireceğiz. Aslında her akşam 100 gencimize de tarihi mekanlarda iftar sofraları kuracağız”
ifadelerini kullandı.
'12 camide askıda iftar olacak'
Mahalle halkı için camilerde iftar sofraları kurulacağını belirten Göksu,
“Askıda iftar olacak. 12 camiyi belirledik. 12 camimizde olur ya iftarını hazırlayamamış olanlar olabilir. İftar almaktan çekinenler olabilir. On iki camimizde de askıda iftarımız var. İftar öncesi iftarlıklar askıya çıkacak. İhtiyacı olanlar o askıda iftarda iftarlarını alacaklar ve evlerinde iftarlarını yapacaklar”
dedi.
'Gazze'de 10 bin kişiye iftar vereceğiz'
Gazze’de iftar verileceğine de değinen Göksu,
“Gazze'de geçen yıl 7 Aşevi'nde yine iftar vermiştik. Bu sene de Allah nasip ederse Gazze'de 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Deniz Fener Derneği'nin organizasyonuyla Esenler Belediyesi olarak biz de 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Gazze'deki iftarımız bu Ramazan'ın bereketiyle, o iftarın coşkusuyla kardeşlerimize manevi ruhu itibariyle bir haz yaratır. Ramazan aynı zamanda yeryüzündeki insanlığın dirilişine ve direnişine de ciddi anlamda bir vesile olacak. Dünyanın her bir tarafında Ramazan ikliminin bu yıl çok farklı yaşandığını hissediyoruz. Çünkü insanlık öyle bir dönemden geçiyor ki öyle bir karanlık dönemden geçiyor ki insanın kendi manevi dinamiklerini hatırlaması, manevi direncini yükseltmesi gereken bir dönemden geçiyor. Ramazan bütün Müslümanlar için bu fırsatı sunduğundan dolayı, yeryüzündeki bütün Müslümanlar, Ramazan iklimini bütün hücreleriyle hissederek yaşamak için şimdiden heyecanını ve motivasyonunu aldığını görüyorum”
diye konuştu.
Ramazan ayında İstanbul’un tarihi ve kültürel dokularına geziler düzenleyeceklerini söyleyen Göksu,
“Huzur gezilerinde yaşına bakmaksızın vatandaşlarımızı İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla buluşturacağız. Tabii bu da yetmeyecek. Herkes orucunu tuttu, akşam iftarını yaptı, sonra şu cıvıl cıvıl meydanlarımıza gelecek ve o meydanımızda çocuk istiyorsa çocuk şenliğine katılacak. Anne ve babalar ise kültürel etkinliklerden istifade edebilecek”
dedi.
Ayrıca Ramazan programı kapsamında sosyal market uygulamasına da değinen Göksu, belediyenin marketinde para yerine yüklenen puanlı kart sisteminin geçerli olduğunu belirtti. Göksu, ihtiyaç sahiplerine verilen kartlara yüklenen puanlarla temel gıda ve ev ihtiyaçlarının karşılanabildiğini ifade etti. Göksu, emeklilere yönelik destek kartlarının da dağıtıldığını, bu kartla alışveriş yapılabileceklerini söyledi.
'Alo İftar' hattının numarası 440 09 39 olarak açıklandı.
