Gündem Esenyurtta bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı 2 yaralı
İSTANBUL

Esenyurt'ta bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İstanbul'da Hadımköy TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 2814 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 2814 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

2 kişi araçta sıkıştı

  • Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

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