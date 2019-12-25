Esenyurt'ta bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hadımköy TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 2814 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
2 kişi araçta sıkıştı
- Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.