Esenyurt'ta bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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Salmayın yine öldürürüm

Ceren’in katili ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığını savunan cani kendini acındırarak tedavi olmak istediğini söyledi. Arduç’un “Pişman değilim. Beni salmayın, yine öldürürüm” demesi tepki çekerken, duruşma 20 Ocak’a ertelendi.