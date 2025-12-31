Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Esenyurt’ta devam eden fabrika yangını havadan görüntülendi

Esenyurt’ta devam eden fabrika yangını havadan görüntülendi

10:3331/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Esenyurt’ta devam eden fabrika yangını havadan görüntülendi
Esenyurt’ta devam eden fabrika yangını havadan görüntülendi

Esenyurt’ta gece saatlerinden beri devam eden hırdavat fabrikasında başlayan yangın gündüz de devam ediyor. Fabrikanın olduğu bölge trafiğe kapatılırken, ekiplerin soğutma çalışması havadan görüntülendi.

Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada saat 00.30 Sıralarında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın geniş bir alana yayılmıştı.


İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Yangın gündüz de devam ediyor. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, fabrikanın olduğu bölge trafiğe kapatıldı.


Bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. İtrafiye ekiplerinin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.



#Esenyurt
#fabrika yangını
#itfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE