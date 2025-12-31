Esenyurt'ta fabrika yangını: Söndürme çalışmaları 6 saattir sürüyor

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ





Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları araç geçişine kapattı.





Sağlık ekipleri ile UMKE ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiyenin çalışmalarına çevre ilçelerdeki belediyeler de su tankerleri ile destek verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları 6 saattir sürüyor.