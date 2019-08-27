Gündem Eşini eşarpla boğarak öldürdü
KONYA

Eşini eşarpla boğarak öldürdü

Konya Ereğli'de, Alaaddin Karasu isimli şahıs bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu başındaki eşarpla boğarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Alaaddin Karasu - Gülsüm Karasu
Alaaddin Karasu - Gülsüm Karasu

Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında Toros Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olayda eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi. Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1,5 saat sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Polis, Alaaddin Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

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