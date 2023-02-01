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Eşini ve iki oğlunu öldürdü üçüncü oğlu 10 yıldır kayıp

Eşini ve 2 oğlunu öldüren emekli askerin, 3'üncü çocuğu 10 yıldır kayıp Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşi Fatma’yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol ve Osman Aslan’ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan’ın diğer çocuğu Birol Aslan’ın 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

09:00 . 1/02/2023 Çarşamba
DHA
Mehmet Aslan (86).

Mehmet Aslan (86).

Eskişehir’in İnönü ilçesinde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, cumartesi günü eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan’ın evine gitti.


Oğlunu da vurarak öldüren Mehmet Aslan (86), diğer oğlu Osman Aslan’ı da eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi’ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Osman Aslan da tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.


İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKTI, 10 YILDIR KAYIP


Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuğu bulunan 3’üncü çocuğu Birol Aslan’ın (56) ise 2013 yılı haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken, işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan’dan bir daha haber alınamadığı, eşinin jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda Birol Aslan’a ulaşılamadığı ifade edildi.


Yaklaşık 2 yıl önce Birol Aslan’ın eşi Ayşe Aslan ile kardeşi Osman Aslan’ın bir televizyon programına çıktığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. Osman Aslan’ın programda, kardeşi Birol Aslan’ın öldürülmüş olabileceğinden endişe ettiğini belirterek bulunması için yardım istediği öğrenildi.


Birol Aslan, halen kayıp olarak aranıyor.


İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKTI, 10 YILDIR KAYIP


Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuğu bulunan 3’üncü çocuğu Birol Aslan’ın (56) ise 2013 yılı haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken, işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan’dan bir daha haber alınamadığı, eşinin jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda Birol Aslan’a ulaşılamadığı ifade edildi.


Yaklaşık 2 yıl önce Birol Aslan’ın eşi Ayşe Aslan ile kardeşi Osman Aslan’ın bir televizyon programına çıktığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. Osman Aslan’ın programda, kardeşi Birol Aslan’ın öldürülmüş olabileceğinden endişe ettiğini belirterek bulunması için yardım istediği öğrenildi.


Birol Aslan, halen kayıp olarak aranıyor.

#Eskişehir
#Cinayet
#Kayıp
13 dakika önce
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Eşini ve iki oğlunu öldürdü üçüncü oğlu 10 yıldır kayıp
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