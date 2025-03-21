Eşinin öldürdüğü Zehra'nın annesi: Torunumun önünde defalarca bıçaklamış

İzmir'de, 25 Aralık 2023 tarihinde alkol aldıktan sonra eve giden Aayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Zehra Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Zehra Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söyleyen Kayhan Barbak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





DAVA AÇILDI





Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde; tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ifadesinde ayrıca balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu uyutmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.





'FARKINDA DEĞİLDİM'





Kayhan Barbak'ın yargılanmasına bugün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Barbak ile taraf avukatları, Zehra'nın annesi Naime Özkan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Barbak, eşini yanlışlıkla vurduğunu savundu. Barbak, "Eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Vurulduğunun farkında değildim. Farkında olsam müdahale ederdim. 112'yi arardım. Şoka girdim" dedi. Sanığın ardından söz verilen Zehra'nın annesi Naime Özkan, "Olay günü kızım 'Yapma' diye bağırınca torunum M.A.B. uyanmış. Dinlememiş, torunumun gözü önünde ensesinden ve sırtından bastırıp defalarca bıçaklamış. Sonra kapıyı açıp, 'Nereye gidersen git' demiş. 9 yaşındaki torunumun dinlenilmesini istiyorum. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ





Aile avukatları da M.A.B'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, M.A.B'nin dinlenmesine ve sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığının belirlenmesi amacıyla akıl sağlığı raporu alınmasına hükmederek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.







