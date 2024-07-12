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Eski Adalet Bakanı Bozdağ'dan Serdar Sertçelik'in iddialarına sert tepki: Şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan Serdar Sertçelik'in iddialarına sert tepki göstererek “Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır.” dedi.

17:02 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ
Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan Serdar Sertçelik'in kendisi hakkındaki iddialarına sert tepki gösterdi. Eski Bakan Bozdağ, “Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır.” dedi.


Bozdağ konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada
“Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum.
” ifadelerini kullandı.
Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalanarak tutuklandı.

Suç duyurusunda bulundum

Adalet eski Bakanı Bozdağ açıklamasında
“Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."
ifadelerini kullandı.



#Bekir Bozdağ
#Ayhan Bora Kaplan
#suç örgütü
#Serdar Sertçelik
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