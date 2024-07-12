Eski Adalet Bakanı Bozdağ'dan Serdar Sertçelik'in iddialarına sert tepki: Şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan Serdar Sertçelik'in kendisi hakkındaki iddialarına sert tepki gösterdi. Eski Bakan Bozdağ, “Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır.” dedi.
Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ
Bozdağ konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada
“Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum.
” ifadelerini kullandı.
Suç duyurusunda bulundum
Adalet eski Bakanı Bozdağ açıklamasında
“Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce