Sertçelik'in İstanbul’da olduğunu biliyorlardı

Ayhan Bora Kaplan davasının M7 kodlu gizli tanığı Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasında eski emniyet görevlileri kusurlu bulundu. Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin hazırlanan iddianameye MASAK raporları ile Jandarma kriminal biriminin eriştiği dijital dokümanlar ve ses kayıtlarının çözümlemeleri eklendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, Sertçelik ile yaptığı görüşmelere ilişkin 7 ses kaydı çözümlemesinde, yargı süreci devam eden bir dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Demircan ile Kerem Gökay Öner’in 2023 yılında elektronik kelepçeliyken ev dışında bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayan Sertçelik’in gözaltına alınmasını önlemek amacıyla sevk edildiği hastanedeki doktoru yönlendirdikleri ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin ettikleri belirtildi. İki ismin Sertçelik'in firar ettikten sonra İstanbul’a gittiğini bilmelerine rağmen bulunmadığına dair tutanak tutulması yönünde karar alarak suçluyu kayırma kastıyla hareket ettikleri iddia edildi.

O RAPOR SONRASI KAÇABİLDİ

İlgili emniyet müdürlerinin ayrıca usule aykırı bu doktor raporu ile Sertçelik'in gözaltına alınmaması sebebiyle de hakkındaki “konutu terk etmeme adli kontrol kararı” olmasına rağmen bunu fırsat bilerek kaçtığı belirtildi. İddianamede Sertçelik'in suç örgütü soruşturması kapsamında evinde bulunup bulunmadığı hususundaki denetimden sorumlu komiser Metehan İlkyaz'ın da haberdar olduğuna dikkat çekildi. “Resmi görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, “tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanacak olan emniyet personelinin ise ev hapsindeki Sertçelik’in adli kontrol altında bulunduğunu bilmelerine rağmen ortak hareket ederek, kaçmasına yardım ettikleri iddia edildi.

BEYANLAR VE ÇÖZÜMLEMELER UYUŞUYOR

HTS analiz raporlarına göre, Ankara’dan İstanbul Şile’ye kaçtığı süreçte emniyet personelinin Sertçelik’i takipten koruduğu, yakalanmasını engellemek amacıyla bilinmeyen bir yere kaçmasına imkan ve kolaylık sağlayacak her türlü aracılığı yaptıkları belirlendi. Sertçelik'in de kendisine yapılan bu yönlendirmeleri kabul ettiğine dair görüşme içerikleri, mesajlaşma ve video kayıt çözümlerine göre bahsi geçen emniyet personelinin beyanlarıyla uyuştuğu vurgulandı.

İlk duruşma 18 Temmuz’da

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yargılandığı 61 sanıklı davada dosyanın sanıklardan biri iken gizli tanık yapılmak istenen Sertçelik'i yönlendirdikleri iddia edilen eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkındaki iddianame Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 11 sanık hakkındaki ilk duruşma 18 Temmuz’da görülecek. İddianamede Öner hakkında “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “suçluyu kayırma” suçlarından 11 yıl, emniyet mensubu diğer sanıklar hakkında ise aynı suçların yanı sıra “tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.











