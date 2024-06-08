M7'yi Macaristan'da Türk polisi yakalamış

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve 25 Mayıs’ta Macaristan'da yakalanan "M7" kod adlı Serdar Sertçelik’in, Türk polisi tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Türkiye ve Macaristan arasında 2021 yılında imzalanan "Ortak Kolluk Faaliyetinde İş Birliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası"yla Macaristan’ın Sırbistan ve Romanya sınırlarında 50 Türk polisi görev yapmaya başladı. Anlaşma gereği 25 Macar polis de Türkiye'de havalimanı gümrüklerinde görev yapıyor. Roszke Sınır Kapısı’nda yakalanan Sertçelik’in de, orada görevli olan Türk polisler tarafından yakalandığı öğrenildi.





PARİS’TEN KARABAĞ’A GEÇTİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım 2023'te elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Yurt dışına kaçtığı andan itibaren gittiği her ülkede izlenen gizli tanık Serçelik’in, Fransa’nın başkenti Paris’te bir süre kaldıktan sonra Karadağ’a geçtiği öğrenildi. Karadağ'da yeri tespit edilen Sertçelik, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmasının ardından kara yoluyla Sırbistan’a oradan da Macaristan'a geçmek istedi. Sertçelik, sahte Gürcistan pasaportu ile Türk Polis'in görev yaptığı 3 ayrı kapıdan biri olan Roszke Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.





İADE SÜRECI BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecinin başlatıldığını belirtti. Ziyaretler için gittiği Bolu'da soruları cevaplayan Tunç, Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişkin soru üzerine şu cevabı verdi: "Onunla ilgili iade sürecini biz başlatmıştık. Gerekli dosya tercüme ettirdik. Hem Macarca hem İngilizce'ye tercüme ettirdik. Macaristan'daki muhataplarımızla da görüştük. Orada 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verilmişti. O süre içerisinde iade yargılaması gerçekleşecek. O yargılama neticesinde Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz."



