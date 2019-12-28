Eski İngiliz istihbaratçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

​İngiliz eski istihbarat Subayı James Le Mesurier ve eşi Emma Winberg.

James Le Mesurier'in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

GÜNDEM İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının evinde hareketlilik

Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emma Winberg'in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier'in defnedilmesi için İngiltere'den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.

📍İngiliz istihbaratı eski çalışanı ve Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.



👉Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mesurier'ı birkaç gün önce hedef gösteren bir tweet paylaşmıştı. pic.twitter.com/7YOGmUTME0 — Yeni Şafak (@yenisafak) 11 Kasım 2019





Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg'in Londra'ya gittiği öğrenildi.