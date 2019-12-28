Eski İngiliz istihbaratçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

James Le Mesurier'in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
- Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emma Winberg'in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier'in defnedilmesi için İngiltere'den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.
📍İngiliz istihbaratı eski çalışanı ve Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.
👉Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mesurier'ı birkaç gün önce hedef gösteren bir tweet paylaşmıştı. pic.twitter.com/7YOGmUTME0
📍İngiliz istihbaratı eski çalışanı ve Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.
Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg'in Londra'ya gittiği öğrenildi.