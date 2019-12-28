Gündem Eski İngiliz istihbaratçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
İSTANBUL

Eski İngiliz istihbaratçının eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

İngiliz eski istihbarat Subayı James Le Mesurier'in şüpheli ölümü sonrası eşi Emma Winberg hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağının, eşinin cenazesine katılabilmesi için kaldırıldığı öğrenildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Winberg'in İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
​İngiliz eski istihbarat Subayı James Le Mesurier ve eşi Emma Winberg.
​İngiliz eski istihbarat Subayı James Le Mesurier ve eşi Emma Winberg.

James Le Mesurier'in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının evinde hareketlilik
GÜNDEM
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının evinde hareketlilik
  • Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emma Winberg'in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier'in defnedilmesi için İngiltere'den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler.


Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg'in Londra'ya gittiği öğrenildi.

İngiliz ajanın sır ölümü
GÜNDEM
İngiliz ajanın sır ölümü
Metrobüs yolcuya çarptı

Metrobüs yolcuya çarptı

​Avcılar yönünde seferlerde aksama yaşanıyor.
Somalidebombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 2 Türk vatandaşı da bulunuyor.
Asgari ücret açıklaması

Asgari ücret açıklaması

Selçuk: Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.
47 bin sivil daha<br>göç etti

47 bin sivil daha
göç etti

​İdlib'teki Esed saldırıları beraberinde göç getirdi.
150 alternatif var

150 alternatif var

TOGG'un CEO'su yerli otomobilin adının belli olacağı tarihi açıkladı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Türkiye'nin devrimi

Türkiye'nin devrimi

Lobilerin engeliyle yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu.​
Süper Lig yolunda

Süper Lig yolunda

Balotelli 1.2 milyon euroluk teklifi kabul etti.
Yerli otomobil<br>dünya basınında

Yerli otomobil
dünya basınında

​"Küresel bir marka, Tesla'ya rakip"
İstanbul'da <br>yağmur ve sulu kar

İstanbul'da
yağmur ve sulu kar

​Megakentte gece saatlerinde de kar yağışı etkili oldu.
11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

Hazırlanan 12 sayfalık raporda atılan iftiralar tek tek çürütüldü.
Emin Üstün<br>Hakk'a yürüdü

Emin Üstün
Hakk'a yürüdü

İkindi namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yolcu otobüsü <br>kaza yaptı

Yolcu otobüsü
kaza yaptı

​Bilecik'teki kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Akdeniz<br>Ocak'ta ısınacak

Akdeniz
Ocak'ta ısınacak

​Bölgedeki aktörler yeni adımlar atmaya başladı.
Eve dönebilir

Eve dönebilir

​Falcao için dikkat çeken transfer iddiası.
Google'a güven yok

Google'a güven yok

Araştırma şirketi Areda Survey, Google'a ilişkin ilginç sonuçlara ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.