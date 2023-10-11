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Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Geçirdiği kaza sonucu dört yıldır tedavi gören Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
00:58 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram

Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram

Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 2019 yılında akıma kapılarak ağır yaralandığı kazandığı ardından vermeye başladığı yaşam mücadelesini kaybetti.

Evinde rahatsızlanınca Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Nail Bayram, MHP Isparta İl Başkanlığı görevindeyken 10 Aralık 2019'da Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemeye çalışırken akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, uzun süre tedavi görmüştü. Taburcu edildikten sonra rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye götürülen Bayram, 4 yıldır süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

#Isparta
#mhp
#Nail Bayram
#Vefat
34 dakika önce
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