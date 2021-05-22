Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibi yeniden yargılanacak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 16 belediye bürokratının beraat ettiği ‘İhaleye fesat karıştırma’ dosyasındaki kararı uygun bulmayan Yargıtay, davanın yeniden görülmesi için dosyayı geri gönderdi.

Haber Merkezi 22 Mayıs 2021, 21:46 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2021, 21:53 Diğer