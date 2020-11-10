Eskişehir'de kaliforniyum maddesi ele geçirildi: Sadece Rusya ve ABD'de üretilen maddenin gramı 4 milyon lira

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir şüphelinin elindeki kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli M.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ancak herhangi bir kimlik ibraz edemediği tespit edildi.

AA Bir tabanca ile bir kutu içerisine gizlenmiş 133,13 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Zanlı M.S'nin yapılan üst aramasında bir tabanca ile bir kutu içerisine gizlenmiş 133,13 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Gram fiyatının yaklaşık 4 milyon lira olduğu tespit edilen madde incelenmesi için Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Radyoaktif metalik bir kimyasal element olan kaliforniyum, ilk kez 1950 senesinde Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Çok sınırlı miktarda bulunduğu için kullanım alanı da oldukça sınırlı olan element, nükleer reaktörlerin başlatılmasında fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılır.

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AA Gram fiyatı 4 milyon lira olan kaliforniyum maddesi sadece Rusya ve ABD'dekinmerkezlerde miligram ölçüsünde sentezleniyor.

GRAMI 4 MİLYON LİRA

Bunun yanında altın ya da gümüş arama çalışmalarında nötron kaynağı olarak da kullanımı vardır. Her yıl sadece ABD ve Rusya'daki merkezlerde miligram ölçüsünde sentezlendiği için, gramı 4 milyon lira değerindedir.

YER KABUĞUNDA BULUNMAZ

Keşfedilmesi ve üretilmesi, kendinden daha hafif elementlerin radyoaktif izotoplarının yapay olarak değiştirilmesine dayanır. Kaliforniyumun yarı ömürleri bir dakika ile bin yıl arasında değişen izotopların tümü radyoaktiftir. Nükleer hareketliliği nedeniyle, yer kabuğunda bulunmaz.

YÜKSEK RADYOAKTİVİTE İÇEREN BİR ELEMENTTİR

Kaliforniyum toksiktir ve yüksek radyoaktivite içeren bir elementtir. Bu element, kemiklerde birikerek dokulara zarar verebilir. Ayrıca kandaki alyuvarların oluşumunu engeller veya yapılarını bozar. Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252'dir.

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