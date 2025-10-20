Yeni Şafak
Eskişehir'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır devrildi

15:3520/10/2025, Pazartesi
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, ilçenin Ankara yönündeki kara yolu üzerinde bulunan TŞOF Sivrihisar Dinlenme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Sebze yüklü 06 DNF 618 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçtaki sebzelerin bir bölümü çevreye yayıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, devrilen tırın kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.



