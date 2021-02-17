Gündem Esnafın gözü bu toplantıda
ANKARA

​Esnafın gözü bu toplantıda

Esnafın gözü bu toplantıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda esneme sinyali vermesinin ardından gözler kabineden çıkacak kararlara çevrildi. Beştepe’de bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Toplantıda vakaların beklenen sayılara düşmemesi nedeniyle daha çok il bazlı kademeli esneme seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.
Toplantıda vakaların beklenen sayılara düşmemesi nedeniyle daha çok il bazlı kademeli esneme seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda esneme sinyali vermesinin ardından gözler kabineden çıkacak kararlara çevrildi.

Muhalefete Gara turu
GÜNDEM
Muhalefete Gara turu
  • Beştepe’de bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Vakaların beklenen sayılara düşmemesi nedeniyle daha çok il bazlı kademeli esneme seçeneklerinin ele alınması bekleniyor. Yine vakaların beklenen sayılara düştüğü illerde de mart ayı itibariyle kısıtlamaların esnetilmesinin gündeme gelmesi planlanıyor.

Vaka rekoru Karadeniz’de
KORONAVİRÜS
Vaka rekoru Karadeniz’de

SAATLERDE ESNEME OLABİLİR

Bu kapsamda vaka sayılarının il bazında ele alınacağı toplantıda, yalnızca ‘paket servis’ ve ‘gel-al’ hizmeti veren restoran, lokanta ve kafelerin durumu değerlendirilecek. Yine sokağa çıkma kısıtlaması da masaya yatırılacak. Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda, hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılması, lokanta ve kafelerin belirli kurallar çerçevesinde ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesi gibi il bazında bazı kuralların değiştirilebilmesine ilişkin seçeneklerin değerlendirileceği ifade ediliyor.

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