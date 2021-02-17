​Esnafın gözü bu toplantıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda esneme sinyali vermesinin ardından gözler kabineden çıkacak kararlara çevrildi.

GÜNDEM Muhalefete Gara turu

Beştepe’de bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Vakaların beklenen sayılara düşmemesi nedeniyle daha çok il bazlı kademeli esneme seçeneklerinin ele alınması bekleniyor. Yine vakaların beklenen sayılara düştüğü illerde de mart ayı itibariyle kısıtlamaların esnetilmesinin gündeme gelmesi planlanıyor.

KORONAVİRÜS Vaka rekoru Karadeniz’de

SAATLERDE ESNEME OLABİLİR

Bu kapsamda vaka sayılarının il bazında ele alınacağı toplantıda, yalnızca ‘paket servis’ ve ‘gel-al’ hizmeti veren restoran, lokanta ve kafelerin durumu değerlendirilecek. Yine sokağa çıkma kısıtlaması da masaya yatırılacak. Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda, hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılması, lokanta ve kafelerin belirli kurallar çerçevesinde ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesi gibi il bazında bazı kuralların değiştirilebilmesine ilişkin seçeneklerin değerlendirileceği ifade ediliyor.