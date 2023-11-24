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Eurofighter’a İngiltere desteği

Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebine konsorsiyumun önemli ortağı İngiltere’den destek geldi. Ankara’da bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz mevkidaşı Grant Shapps’ın ana gündem maddelerinden birini Eurofighter alımı oluşturdu. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alan Türkiye, Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasında da Londra’dan destek bekliyor.

Canberk Doğan
04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:21 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile yaptığı görüşmede, “Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan işbirliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz” açıklaması yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile yaptığı görüşmede, “Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan işbirliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istiyoruz” açıklaması yapmıştı.

Türkiye’nin Eurofighter talebine Almanya’dan gelen itirazların aşılmasında İngiltere’nin destekçi olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi. Güler’in Birleşik Krallık temaslarında Eurofighter alımının ana gündem maddelerinden biri olduğu belirtilirken, NATO kriterlerine uyumu dolayısıyla bu uçakların seçildiği kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın uçak ihtiyacının karşılanmasına için F16 tedarikine yönelik sürecin devam ederken, ABD ile teknik toplantıların da tamamlandığı öğrenildi. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumuyla üretilen Eurofighter uçağının da seçenekler arasında bulunduğunu belirten kaynaklar, “F-16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer alrken, tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına için yardımcı olacaklarını belirtiyor. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu” dedi.



#Eurofighter
#İngiltere
#Politika
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