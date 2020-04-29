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Gündem Evden 13 ton çöp toplandı Ekipler acilen evi dezenfekte etti
DÜZCE

Evden 13 ton çöp toplandı: Ekipler acilen evi dezenfekte etti

Düzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Düzce'deki evden çıkan çöpler
Düzce'deki evden çıkan çöpler

Düzce'ye bağlı Ağa Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular geldiği üzerine şikayette bulundu.

Şikayetin ardından evin sahibi ile görüşülerek evin temizlenmesi konusunda karar alındı. Düzce Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması yaptı. Evin içindeki ve dışındaki 13 ton çöp boşaltıldı. Daha sonra evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

DHA
Düzce'deki evden çıkan çöpler

MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ

Mahalle sakinlerinden biri, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını, ancak mahallede bir evin çöp ev olması ve mikrop yayması nedeniyle şikayette bulunduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Mahalleli olarak gerekli şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlik yapıldı" dedi.

DHA
Düzce'deki evden çıkan çöpler

Düzce'de 13 ton çöpün çıktığı ev görenleri hayrete düşürdü
OYNAT 00:40
Düzce'de 13 ton çöpün çıktığı ev görenleri hayrete düşürdü
Düzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.


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