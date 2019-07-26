Gündem Evinin önünde kanlı infaz
GAZİANTEP

Evinin önünde kanlı infaz

Gaziantep’te, evinin önünde otururken otomobilden tüfekle ateş açılan ateşle vurulan 25 yaşındaki İbrahim Uzun yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Uzun
İbrahim Uzun

Gaziantep'te akşam saatlerinde, Eyüpsultan Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, İbrahim Uzun arkadaşıyla evinin önünde oturduğu sırada yanlarından geçen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Uzun kanalar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Uzun’u hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim Uzun doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İbrahim Uzunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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