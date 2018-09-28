Gündem Drone ile tespit edildi
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Evinin terasını uyuşturucu bahçesi yapmış

Drone ile tespit edildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık bir ay havadan drone ile takip edilen ve binanın terasında saksıların içinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen O.M. (65), jandarma ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Saksıların içinde hint kenevirleri drone ile tespit edildi.
Saksıların içinde hint kenevirleri drone ile tespit edildi.

Gölcük Halıdere Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan eve jandarma ve polis ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

  • Bir ay süren takipte drone ile havadan yapılan kontrollerde saksıların içerisine ekilen hint kenevirleri görüldü.
  • Eve baskın yapan jandarma ve polis ekipleri, 2 kilo 70 gram esrar, 265 gram hint keneviri tohumu, saksılara ekilen 33 kök hint keneviri, kurutulmaya bırakılan 12 kök hint keneviri ve 610 gram ayıklanmış yaprak uyuşturucu madde ele geçirdi.

O.M. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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