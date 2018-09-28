Kocaeli haberleri: Evinin terasını uyuşturucu bahçesi yapmış Drone ile tespit edildi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık bir ay havadan drone ile takip edilen ve binanın terasında saksıların içinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen O.M. (65), jandarma ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 10:30 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 10:50 DHA