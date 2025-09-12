Evlatlarına yakın olabilmek için çadır damlı evde kalıyorlardı: Şehit ailesine yeni ev müjdesi

Şehit Asım Türk'ün anne ve babası.
Kars’ın Kağızman ilçesinde 1994 yılında şehit düşen Piyade Komando Er Asım Türk’ün anne ve babası için devlet harekete geçti.
Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Egeköy'de oğullarının mezarına yakın olabilmek için çatıları naylon ve çadırla kapatılmış evlerinde yaşamaya devam eden Pamuk ve Harun Türk çiftinin talepleri karşılıksız kalmadı.
Şehit babası Harun Türk,
“Şehit verdiğim tek oğlumu rüyalarımda görüyorum, bana ‘Beni bırakma baba’ diye sesleniyor. Bu yüzden mezarının yanından ayrılamıyorum. Devletimden tek isteğim, ömrümün sonuna biraz daha rahat edeceğim bir evdir”
sözleriyle yaşadıkları zorluğu dile getirmişti.
BAKAN YERLİKAYA’DAN DUYGUSAL MESAJ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehidin ailesine seslenerek şu ifadeleri kullandı:
“Kahraman şehidimiz Asım Türk’ün emaneti olan Pamuk ablamız ve Harun ağabeyimiz… Siz, ciğer parenizi, biricik evladınızı istiklalimiz uğruna feda ettiniz. Vatanımız için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödememiz mümkün değil. Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti ailemizin yanına gitti. Şehit ailemizin evini en kısa zamanda inşa edip teslim edecek inşallah.”
YENİ EVLERİNİ İNŞA EDECEĞİZ
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Şehit Asım Türk’ün ailesini ziyaret ederek, yeni evin üç ay içinde teslim edileceğini açıkladı. Vali Serdengeçti,
“Burada yaşanmaz, çok üzüldüm. Bize düşeni yapacağız” dedi. Vali Serdengeçti ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şehidin anne ve babasının vakur duruşuna tanık olduklarını belirterek, “Devletimizin duası ve minneti üzerlerindedir. Şehidimizin huzurundan ayrı düşmeyecekleri yeni evlerini inşa edeceğiz
” ifadelerini kullandı.
