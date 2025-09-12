Evlatlarına yakın olabilmek için çadır damlı evde kalıyorlardı: Şehit ailesine yeni ev müjdesi

“Kahraman şehidimiz Asım Türk’ün emaneti olan Pamuk ablamız ve Harun ağabeyimiz… Siz, ciğer parenizi, biricik evladınızı istiklalimiz uğruna feda ettiniz. Vatanımız için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödememiz mümkün değil. Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti ailemizin yanına gitti. Şehit ailemizin evini en kısa zamanda inşa edip teslim edecek inşallah.”