Evlilik eğitiminde hedef 810 bin kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Aile Eğitim Programı kapsamında İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla halk eğitimleri veriyor. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin kurulması amacıyla evlilik çağındaki bireyler ile evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. 2021 yılında 9 bin 268, 2022’de 159 bin 268, 2023’de 314 bin 268’e ulaşan sayının 2024’de 474 bin 268, 2025’de 639 bin 268, 2026 yılında da 809 bin katılımcıya ulaştırılması hedefleniyor. Aile Eğitim Programı kapsamında da 2021’de 205 bin 283 olan sayı 2022’de 710 bin 283, 2023’ün ilk 6 ayında 710 bin 283’e ulaştı. Programın 2026 hedefi ise 1 milyon 505 kişi.