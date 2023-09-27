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Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açıldı

Çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açıldı.

Haber Merkezi
10:41 . 27/09/2023 Çarşamba
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Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açıldı

Eyüpsultan 3. Çocuk Kitapları Fuarı açıldı

Fuarın açılışı için Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde bir tören düzenlendi.

“Bütün okulları buraya bekliyoruz”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Kitap fuarını sizler daha çok kitap okuyun, telefonlarınıza daha az vakit ayırın, kitaplara daha çok vakit ayırın diye yapıyoruz. Spor salonlarımız da kütüphanelerimiz de Matematik Evimiz de sizler için var, sizler için yaptık. Sizlerle birlikte yarınları inşa edeceğiz. Gelecek sizlerin. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün okulları buraya bekliyoruz” dedi.

1 Ekim tarihine kadar devam edecek

Çocukların kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapacakları, sevdikleri çocuk kitabı yazarları ile buluşacakları Çocuk Kitapları Fuarı, 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenleniyor.Çocuklar, imza günlerinde sevdikleri yazarlarla buluşacak

Katılımcı yazarların imza günleri, seminerler, çocuk etkinlikleri ile festival havasında geçecek olan Çocuk Kitapları Fuarı’na 60’a yakın yayınevi katılırken 40’tan fazla yazar imza günleri ve söyleşilerle çocuklarla buluşacak

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afta sonları etkinlikler ve seminerler düzenlenecek

Hafta sonları düzenlenecek olan Masal Dinletisi, Suat Veral’le Hacivat – Karagöz, Jenny Molendyk Divleli Hep Birlikte Kitabını Anlatıyor, Oğuz Saygın’la Oyunlarla Dikkat Geliştirme ve Sıradışı Düşünme, çeşitli atölye çalışmaları, palyaço ile yüz boyama etkinlikleri ile çocuklar 10 gün boyunca aileleriyle birlikte eğlenerek kaliteli zaman geçirecek.

Festivalde ayrıca hafta sonları 15:00 – 17:00 saatleri arasında Saliha Erdim, Beyhan Budak, Kemal Sayar ve Şermin Yaşar’ın da katılımlarıya seminerler düzenlenecek.

Çocuklar, okullarından alınıp fuar alanına götürülüyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından okullarından alınacak olan öğrenciler 22 – 29 Eylül tarihleri arasında 10:00 – 11:00 – 13:00 ve 14:00 saatlerinde 250 kişilik gruplar halinde fuar alanına götürülüyor.

10 bin gencimize ve çocuğa 50 tl değerinde kitap çeki hediye

Başkan Deniz Köken, fuar süresince ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen 10 bin genç ve çocuğa 50 TL değerinde kitap çeki hediye edecek.

İlçe protokolü ve öğrencilerin katılımlarıyla kapılarını açan 3. Çocuk Kitapları Fuarı, 09:00 – 20:00 saatleri arasında kitapseverler tarafından gezilebilecek.


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