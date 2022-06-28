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İSTANBUL

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gençlerle bir arada

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü”nde Bağımsızlık Köyü’nde Liman Ayık Yaşam Derneği’nde tedavi gören bağımlı bireylerle bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gençlerle bir arada
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü”nde Bağımsızlık Köyü’nde Liman Ayık Yaşam Derneği’nde tedavi gören bağımlı bireylerle bir araya geldi. Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk proje olan Bağımsızlık Köyü’nde, bağımlı bireylerle sohbet eden Başkan Deniz Köken, terapi bahçesinde ekim yapıp, seramik atölyesine katılıp, manej alanında at bindi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirilen Bağımsızlık Köyü, madde bağımlılarına umut olmaya devam ediyor. Kemerburgaz’da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan Bağımsızlık Köyü’nde 116 bağımlıya 341 kez atölye faaliyeti hizmeti verildi. 2021-2022 yılları arasında ise üç bireysel bir grup terapisi olmak üzere 184 kişi Bağımsızlık Köyü Bireysel ve Grup Terapi Hizmetinden faydalandı.

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