Eyüpsultan esnafına fahiş zam

Fahiş kira artışına tepki gösteren esnaflar, dükkanların başkalarına verilmesiyle tehdit edildi. Kamuran Okay, “Bizi işgalci gibi göstermek istiyorlar. Ödeyemedikleri işçi maaşlarını sanırım bizden çıkaracaklar” dedi. Büfe işleten Resul Doğan “CHP’ye sefalet ve fakirlik için mi oy verdik?” diye sordu. 1979’dan beri meydanda esnaflık yapan Ahmet Ünal ise “Bizi muhatap almıyor, ‘Beğenmeyen gitsin’ diyorlar. Buraları ihale ile başkalarına vereceklermiş” şeklinde konuştu.