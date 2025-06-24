Eyüpsultan esnafına fahiş zam

Personel maaşlarını takside bağlayan CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde mali kriz büyüyor. Eyüpsultan Camii civarındaki 70 esnafın kirasına geçen yıl yüzde 500, bu yıl da yüzde 100 zam yapan belediye, 4 aylık kirayı da peşin istedi. Bir esnafa ise ecri misil adıyla Ocak ve Nisan ayları için 530 bin liralık ödeme çıkarıldı.
Fahiş kira artışına tepki gösteren esnaflar, dükkanların başkalarına verilmesiyle tehdit edildi. Kamuran Okay, “Bizi işgalci gibi göstermek istiyorlar. Ödeyemedikleri işçi maaşlarını sanırım bizden çıkaracaklar” dedi. Büfe işleten Resul Doğan “CHP’ye sefalet ve fakirlik için mi oy verdik?” diye sordu. 1979’dan beri meydanda esnaflık yapan Ahmet Ünal ise “Bizi muhatap almıyor, ‘Beğenmeyen gitsin’ diyorlar. Buraları ihale ile başkalarına vereceklermiş” şeklinde konuştu.