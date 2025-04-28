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Eyüpsultan'da devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca pompalı tüfekle bastı

Eyüpsultan'da devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca pompalı tüfekle bastı

09:4828/04/2025, Pazartesi
DHA
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Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti.
Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti.

Eyüpsultan'da, iddiaya göre kıraathaneyi kısa süre önce alan sahibi, devir işlemleri sırasında yine kıraathaneyi satın almak isteyen ancak alamayan Ö.A.'nın tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ö.A.'nın kıraathaneyi pompalı tüfekle basarak tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Akşemsettin'de, kıraathaneyi yeni devralan kişiler, iş yerinin satışa çıktığı günlerde devralmak isteyen ama alamayan Ö.A. tarafından birçok defa tehdit edildi. Ö.A., geçtiğimiz cuma günü elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı. Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti. Ö.A. daha sonra kıraathanede oturan bir kişiye pompalı tüfeği doğrultarak tehditlerine devam etti. Şüpheli Ö.A., kahvehaneden çıktığı sırada camlara ateş ederek uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.





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