Ezip kaçtı suçu eski karısına attı

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz salı akşamı Ankara Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Er, araç çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kartal Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Er’e çarpan araç sürücüsü kaçtı.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek araç sürücüsünün 47 yaşındaki Osman M.K. olduğunu tespit etti. Osman M.K. gözaltına alınırken Yusuf Er’e çarparak ölümüne neden olduğu araç ise site otoparkında bulundu.

ALKOL KULLANMIŞ

Emniyete götürülen Osman M.K., ifadesinde kazayı yanında bulunan eski eşi D.K.’nın yaptığını iddia etti. Ancak polisin incelediği güvenlik kamera kayıtlarında aracın sürücü koltuğunda Osman M.K.’nın oturduğu tespit edildi.

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Osman M.K.’nın kaza anında alkollü ve aracın ise kiralık olduğu belirlendi. 6 suç kaydı bulunan Osman M.K. taksirle öldürme suçundan hakim karşısına çıkacak.

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