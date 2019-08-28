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KAHRAMANMARAŞ

Fabrikada çıkan yangınına TOMA’lı müdahale

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi IHA
Yangına TOMA müdahale etti
IHA
Yangına TOMA müdahale etti
Yangına TOMA müdahale etti
IHA
Yangına TOMA müdahale etti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın içinde bulunan pamuk balyalarının ve ipliklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de müdahale edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri fenalaşırken, yangında can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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