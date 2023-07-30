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Fahrettin Altun'dan sosyal medya şirketlerine 'dezenformasyonla mücadele' uyarısı: Türkiye karşıtları beşinci kol unsurlarını devreye sokuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sosyal medya şirketlerine 'dezenformasyonla mücadele' uyarısında bulundu. Türkiye karşıtlarının beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürüttüklerini belirten Altun, sosyal medya şirketlerini dezenformasyonla mücadele konusunda çok daha hassas olmaları konusunda uyardı.

20:02 . 30/07/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye karşıtlarının beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürüttüklerini belirterek, sosyal medya şirketlerini dezenformasyonla mücadele konusunda çok daha hassas olmaları konusunda uyardı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de psikolojik harp maksadıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarının, demokrasi ve demokratik müzakere kültürü üzerinde bir baskı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

"Türkiye karşıtları beşinci kol unsurlarıyla ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürütüyor"

Yalan haber ve manipülatif bilginin, demokrasi ve insan hakları için açık bir tehdit olduğunun altını çizen Altun, dezenformasyon kampanyalarının başlıca hedefinin, siyasal istikrarsızlık ve toplumsal kaos oluşturmak olduğuna işaret etti.

Altun, bu süreçte en sık başvurulan taktiğin radikalizmi körüklemek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2002 sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetler sayesinde birçok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirmiş, bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak dünya politikasının denge unsurlarından birine dönüşmüştür. Türkiye büyüme ve özgürleşme mücadelesini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürürken, Türkiye karşıtları beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürütmektedirler."

Altun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ve seçim sürecinde bu dezenformasyon kampanyalarının birçok türüyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kirli kampanyalarla hamdolsun güçlü şekilde mücadele ettik. Ne yazık ki son günlerde bu kötücül kampanyaların yine arttığını görüyoruz. Örneğin, son günlerde sığınmacılarla ilgili dolaşıma sokulan haberlerin birçoğu dezenformasyon içermektedir. Toplumsal huzuru bozan bir olay söz konusu olduğunda bu olayın faili, gerçekte öyle olmadığı halde, yabancı uyruklu bir kişi imiş gibi gösterilmektedir.

Yine bir başka örnek, yaz aylarında ve özellikle küresel iklim değişikliği ile birlikte karşı karşıya kaldığımız orman yangınlarıyla mücadele sürecinde karşımıza çıkmaktadır. Devletimiz orman yangınlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmektedir. Bu sürecin önemli araçlarından biri de insansız hava araçlarıdır. Bu araçların ilgili kamu idaresi tarafından kiralanma süreci kamuoyuna açık olmasına rağmen bir şaibe varmış gibi haber yapılmakta, ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada en etkili ülkelerden biri olmasının önüne geçilmek istenmektedir."

"Türkiye kamuoyunun bilinçli olması son derece önemli"

Altun, dezenformasyon kampanyalarının yoğunlaştığı bir diğer alanın ise milli savunma alanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"'Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı' yalanı bunun somut bir örneğidir. Bu yalanın birçok sosyal medya hesabı tarafından organize bir biçimde dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Burada da temel amaç ülkenin güvenliği ve huzurunu sağlayan güzide kurumlarımızı tartışmaya açacak şekilde manipülasyonlar üretmektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, iç ve dış kaynaklı bu sistematik taarruzların farkındayız. Elbette bu saldırıları bertaraf etme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz ve bu süreçte sosyal medya şirketlerini dezenformasyonla mücadele konusunda çok daha hassas olmaları konusunda uyarıyoruz. Hiç kuşkusuz ki Türkiye kamuoyunun bu dezenformasyon kampanyalarına karşı bilinçli olması son derece önemlidir. Gerçek gündemimiz, küresel krizlerin neden olduğu sıkıntıları yapısal bir şekilde çözüme kavuşturup ülkemizi çok daha müreffeh hale getirmek, güçlü siyasal liderliğimizle istikrarlaştırıcı bir güç olarak küresel siyasette iddia sahibi olmaya devam etmektir."

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sığınmacılar, orman yangınlarına müdahalede kullanılan İHA'lar ve Çankırı Obüs Fabrikası'na ilişkin iddialar içeren haberler konusunda kamuoyuna sunduğu gerçek bilgilere de paylaşımında yer verdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Dezenformasyon Bülteni'nin 79. sayısı yayımlandı. Bültende, "ABD'li ve İsveçli savcılar, Erdoğan'ın oğlunun ve adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor", "Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el otomobil ithalatı yapılacak", "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi halka değil, restorana özel yol yaptı", "Suriyeli grup, Türk vatandaşlarının evlerine saldırdı", "Ümraniye Belediyesi, sabit pazar yapmak için imara açtığı yeşil alanı lüks bir restoran zincirine kiraladı", "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak", "Taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı" ve "Voronej'de bir araç Wagner'a ait olduğu düşünülerek Rus Ulusal Muhafızları tarafından tarandı" iddialarına yer verildi.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı' iftirasına net cevap: Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısı yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndan 'Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı' iftirasına net cevap: Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yayımladığı Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısıyla hükümeti hedef alan algı operasyonlarına cevap verdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı" iddiası oldu. FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarından organize biçimde paylaşılan iftiranın doğru olmadığı vurgulanan bültende, iddiaların aksine Çankırı Silah Fabrikası'nın herhangi bir ülkeye satışının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Öte yandan bültende, internet sitelerindeki "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimlerine dikkati çekilerek, "İnternet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.


#Dezenformasyon
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Fahrettin Altun
#Sosyal Medya
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