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Fatih Altaylı istediği cevabı alamayınca kendi anketini sansürledi: Vatandaş 'sahipsiz köpekleri uyutun’ dedi

Son iki yılda 100’e yakın vatandaşın ölümüne neden olan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Saldırgan köpekler tarafından yaralanmış ya da bir yakınını kaybetmiş aileler yetkililere sesini duyurmaya çalışırken, bir yandan da sansüre maruz kalıyor. Yandaş gazeteci Fatih Altaylı; X (Twitter) hesabından paylaştığı, “Sokak hayvanlarının öldürülebilmesini yasallaştıran yasa teklifini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?” sorulu anketi, binlerce kişinin çoğunluğu oluşturarak, yüzde 57 oranında “Onaylıyorum” cevabını vermesi üzerine, anketi yayından kaldırdı.

Şefika Nur Çiftçi
23:49 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:42 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sözde özgürlükçü Fatih Altaylı, 'sahipsiz başıboş köpekleri uyutun' diyen vatandaşları sansürledi
Sözde özgürlükçü Fatih Altaylı, 'sahipsiz başıboş köpekleri uyutun' diyen vatandaşları sansürledi

İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin düzenleme, yakında Meclis’e geliyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyelerin başıboş köpekleri toplayacağı, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacağı, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verileceği ve 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulacağı iddia edildi.




HAYTAP Başkanı başıboş sokak köpeklerinin insanları öldürmesine “pireyi deve yapmak” dedi: Profesör canlı yayında tane tane anlattı

İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin düzenleme, 23 Mayıs Perşembe günü Meclis’e geliyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyeler başıboş köpekleri toplayacak, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacak, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verilecek, 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. Habertürk TV ekranlarında gündeme gelen meseleye dair Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, her geçen gün köpek saldırıları ile gündeme gelen ölüm ya da yaralanma haberlerinin bir ‘algı’dan ibaret olduğunu söyleyerek akıl almaz açıklamalarda bulundu. Şenpolat, “Türkiye’de önce kamuoyu oluşturuluyor, medya eli vasıtasıyla küçük bir şey, pire deve yapılıyor. O şekilde anlatılıyor, ortam hazırlandıktan sonra da yasa değiştirilmesi için de ortam hazırlanmış oluyor” dedi. Köpek saldırılarında yüzlerce masum insanın ölümüne dair kamuoyunda oluşan huzursuzluğu ‘pireyi deve yapmak’ olarak tanımlayan Şenpolat’a ünlü Profesör Nilüfer Sabuncuoğlu cevap verdi. Sadece son 45 günde 7 vatandaşın başıboş sokak köpeği saldırısında hayatını kaybettiğini ifade eden Sabuncuoğlu, “Bir pire ölürse bir pire ölür, bir deve ölürse bir deve ölür, 7 vatandaşımız öldü, bir insan bir hayattır, bir dünyadır. Bu şartlarda, ‘pireyi deve yapmak’ gibi bir algıdan bahsedemeyiz. Bakanlık verilerine göre 2023 yılında 437 bin vatandaşımız köpekler tarafından ısırıldı” dedi.


Her geçen gün yeni bir vahşet haberine uyanıyoruz


2023-24 yıllarında yaklaşık 100 vatandaşımız hayatını kaybederken, sadece son 45 günde 7 insanımız saldırgan başıboş köpekler tarafından uğradığı saldırı sonucu feci şekilde can verdi.



Binlerce kişiyi sansürledi


Yandaş Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu meseleye dair X (Twitter) hesabından yayınladığı anketi 2 saat sonra apar topar sildi.


Altaylı, kendisini takip eden 2 buçuk milyon kullanıcıya, “Sokak hayvanlarının öldürülebilmesini yasallaştıran yasa teklifini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?” sorusunu sordu. Sadece iki saat içerisinde 72 bin 700 kişinin oy kullandığı ankette vatandaşlar, yüzde 57 oranında ‘Onaylıyorum’, yüzde 43 oranında ‘Onaylamıyorum’ yanıtını verdi.



Mama lobisinin baskısından korkan Fatih Altaylı, vatandaşların, sahipsiz kalan başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını desteklediği anketi yayından kaldırdı.



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#Başıboş Köpek Sorunu
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3 saat önce
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