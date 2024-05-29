Fatih Altaylı istediği cevabı alamayınca kendi anketini sansürledi: Vatandaş 'sahipsiz köpekleri uyutun’ dedi

İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin düzenleme, yakında Meclis’e geliyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyelerin başıboş köpekleri toplayacağı, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacağı, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verileceği ve 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulacağı iddia edildi.
Her geçen gün yeni bir vahşet haberine uyanıyoruz
2023-24 yıllarında yaklaşık 100 vatandaşımız hayatını kaybederken, sadece son 45 günde 7 insanımız saldırgan başıboş köpekler tarafından uğradığı saldırı sonucu feci şekilde can verdi.
Binlerce kişiyi sansürledi
Yandaş Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu meseleye dair X (Twitter) hesabından yayınladığı anketi 2 saat sonra apar topar sildi.
Altaylı, kendisini takip eden 2 buçuk milyon kullanıcıya, “Sokak hayvanlarının öldürülebilmesini yasallaştıran yasa teklifini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?” sorusunu sordu. Sadece iki saat içerisinde 72 bin 700 kişinin oy kullandığı ankette vatandaşlar, yüzde 57 oranında ‘Onaylıyorum’, yüzde 43 oranında ‘Onaylamıyorum’ yanıtını verdi.