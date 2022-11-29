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POLİTİKA

Fatih Portakal altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı adayının kesin olarak belli olduğunu belirtti. Portakal, "Ankara'da kaldığım 2-3 saat altılı masanın adayını anlamak için yetti" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Portakal altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu
Fatih Portakal

Altılı masanın 9 kez yaptığı toplantılarda Cumhurbaşkanı adayı açıklanmazken gazeteci Fatih Portakal adayın belli olduğunu ifade etti. Altılı masa tarafından tarif edilen adayın Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Portakal, "Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan adaya uyan vasıfların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nda" şeklinde ifade etti.

'NET BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'

Portakal, adayın kim olacağıyla ilgili, "Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan adaya uyan vasıfların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yaş olarak 73 yaşında, bir daha siyasete dönemeyecek, Meral Akşener zaten 'ben başbakan olmak istiyorum' dedi. Aylardır Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya giden bir CHP var. HDP seçmeninin oy verebileceği, kilit parti HDP'nin seçmeninin oy verebileceği bir insandan bahsediyoruz. O yüzden altılı masanın adayı eğer dışarıdan aday olmazsa yüzde 99.9 Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.

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