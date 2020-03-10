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Fatih'te can pazarı: Pencereye çıkıp yardım çığlığı attılar

İstanbul'un Fatih ilçesindeki 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Aralarında bir anneyle bebeğinin de olduğu 5 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Pencere çıkıp yardım isteyen 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Binada mahsur kalanlar pencereye çıkıp kurtarılmayı bekledi.
Binada mahsur kalanlar pencereye çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Fatih'in Nişanca mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında saat 09.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler nedeniyle daire ve binayı yoğun duman kapladı. Dışarı çıkamayan bazı bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

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DHA

Yangın karla söndürüldü
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Yangın karla söndürüldü
  • İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının başladığı daire oturanlar pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Büyük korku yaşayan ve zaman zaman çığlık atan vatandaşlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı ve dumandan etkilenen bir anne ile bebeği tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kurtarılan diğer 3 kişi ise ambulanslara alınarak tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı anlatan bir kişi, "Yangın en üst katın bir altında çıkıyor. İçeride kalanlar vardı. Onlarda da herhangi bir şey yok. Yaralı yok" diye konuştu.

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