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İSTANBUL

Fatih'te Çatladıkapı sahilline akın ettiler

İstanbul'da çok sayıda vatandaş hafta sonu Çatladıkapı sahiline akın etti. Burada denize girmeye gelen Mustafa Yeşilkaya, “Koronavirüs nedeniyle uzak yerlere gidemediğimiz için yakın yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. Saat 12.00 gibi geldik. Can yeleklerimiz, paletlerimizle geldik. Deniz çok güzel, tertemiz. Hava da sıcak serinlemeye geldik buraya” dedi.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar Çatladıkapı'ya akın etti.
Vatandaşlar Çatladıkapı'ya akın etti.

İstanbul'da hava sıcaklıkları bu hafta sonu 30 derecenin üzerinde seyretti. Hafta sonu sıcaklardan bunalan vatandaşlar İstanbul’un çeşitli noktalarında serinlemek amacıyla denize girdi. Çok sayıda vatandaş Fatih’te bulunan Çatladıkapı Sahili’ne akın etti.

DHA

Serinlemeye geldik

Burada denize girmeye gelen Mustafa Yeşilkaya, “Koronavirüs nedeniyle uzak yerlere gidemediğimiz için yakın yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. Saat 12.00 gibi geldik. Can yeleklerimiz, paletlerimizle geldik. Deniz çok güzel, tertemiz. Hava da sıcak serinlemeye geldik buraya” dedi.

DHA


'İlk kez geliyorum'
Vatandaşlardan Abdulkadir Geçici de, “Havalar çok sıcak. Çok bunaldık. Gençlerle beraber geldik. Sabah saat 08.00’de geldik 14.00’ten sonra sayımız da arttı. İnsanlar akın ediyorlar” diye konuştu. Sahilde bulunan kayalıklarda güneşlenen Mustafa Şen de, “Bu yıl ilk kez geliyorum. Sezon kapanmadan fırsat bulup geldik. Burası oturduğum yere daha yakın o yüzden burayı tercih ettim. Denize girip güneşleneceğim” dedi.

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