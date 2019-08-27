Gündem Fatma Demircioğlunun acı günü
İSTANBUL

Fatma Demircioğlu'nun acı günü

Yazıişleri Müdürümüz Fatma Demircioğlu Parlar’ın babası Adil Demircioğlu yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki Adil Demircioğlu, bir süredir demans hastalığı tedavisi görüyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Demircioğlu
Adil Demircioğlu

Yazıişleri Müdürümüz Fatma Demircioğlu Parlar’ın babası Adil Demircioğlu hayatını kaybetti. Uzun bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören 77 yaşındaki Adil Demircioğlu, son dönemlerde ise demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Yaklaşık 3 aydır Arnavutköy Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi gören Demircioğlu’nun son 1 haftadır hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

ALİBEYKÖY’DE DEFNEDİLECEK

Emekli olan Adil Demircioğlu, Alibeyköy Merkez Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alibeyköy Eski Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında defnedilecek.

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