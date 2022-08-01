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İSTANBUL

Festival tadında tercih rehberliği

Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği 'Önce Öğrenci' isimli Üniversite Tercih Destek programı birçok önemli ismin tecrübe paylaşımıyla İstanbul’da yapıldı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Festival tadında tercih rehberliği
​Festival tadında tercih rehberliği

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere tecrübe paylaşımı ve alanında uzman danışman hocalar eşliğinde 20 dakikalık tercih rehberliği yapıldı. Festivalde, yarışmalar düzenlenip ödüller dağıtıldı. Anestezi bölümünü tercih edeceğini söyleyen YKS öğrencisi İrem Ölmez, “Aklımda birçok soru vardı, burada alanında uzman hocalardan cevaplarını aldım ve tercih listemi oluşturduk.” dedi.

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